Путин придумал абсурдную причину захвата Крыма в 2014 году

Вопрос Крыма на переговорах

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что якобы Крым останется с Россией в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. По его словам, это понимают все, в том числе президент Владимир Зеленский.

По сообщениям западных СМИ, в мирном плане США предлагают признать Крым российским. Однако Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не откажется от своих территорий.

В конце апреля в Лондоне прошли переговоры между Украиной, США, Францией, Британией и Германией. Там были наработаны новые предложения с учетом позиции Украины. Как отметил президент Украины, их передали Трампу.

После заявления Трампа о Крыме в Кремле резко увидели "совпадения" в их позиции и видением США по урегулированию войны.

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