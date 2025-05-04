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Путін вигадав абсурдну причину захоплення Криму у 2014 році

Москва, Неділя 04 травня 2025 13:43
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Путін вигадав абсурдну причину захоплення Криму у 2014 році Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін нафантазував ще одне виправдання окупації Криму у 2014 році. Він заявив, що нібито був "змушений" захопити український півострів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву диктатора у пропагандистському фільмі "Росія. Кремль. Путін. 25 років".

"Ми змушені були просто у 2014 році ухвалити рішення про підтримку кримчан та севастопольців. Тому що інший спосіб поведінки означав би віддати їх на поталу", - сказав Путін.

На думку диктатора, росіяни правильно вчинили, "що зробили те, що зробили".

Питання Криму на переговорах

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що нібито Крим залишиться з Росією у рамках мирної угоди між РФ та Україною. За його словами, це розуміють всі, зокрема президент Володимир Зеленський.

За повідомленнями західних ЗМІ, у мирному плані США пропонують визнати Крим російським. Проте Зеленський неодноразово наголошував, що Україна не відмовиться від своїх територій.

Наприкінці квітня у Лондоні пройшли переговори між Україною, США, Франції, Британією та Німеччиною. Там були напрацьовані нові пропозиції з врахуванням позиції України. Як зазначив президент України, їх передали Трампу.

Після заяви Трампа про Крим у Кремлі різко побачили "збіги" у їх позиції та баченням США щодо врегулювання війни.

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