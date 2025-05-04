Путин придумал абсурдную причину захвата Крыма в 2014 году

Российский диктатор Владимир Путин нафантазировал еще одно оправдание оккупации Крыма в 2014 году. Он заявил, что якобы был "вынужден" захватить украинский полуостров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление диктатора в пропагандистском фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

По мнению диктатора, россияне правильно поступили, "что сделали то, что сделали".

"Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал бы отдать их на растерзание", - сказал Путин.

Вопрос Крыма на переговорах

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что якобы Крым останется с Россией в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. По его словам, это понимают все, в том числе президент Владимир Зеленский.

По сообщениям западных СМИ, в мирном плане США предлагают признать Крым российским. Однако Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не откажется от своих территорий.

В конце апреля в Лондоне прошли переговоры между Украиной, США, Францией, Британией и Германией. Там были наработаны новые предложения с учетом позиции Украины. Как отметил президент Украины, их передали Трампу.

После заявления Трампа о Крыме в Кремле резко увидели "совпадения" в их позиции и видением США по урегулированию войны.

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