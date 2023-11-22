Путін відзначився новою цинічною заявою про війну в Україні на G20

Виступаючи з відеозв'язку на саміті G20, глава Кремля не зміг оминути тему війни в Україні, яку розв'язала РФ. Він цинічно заявив, що потрібно "думати, як припинити цю трагедію".

"Військові дії - це завжди трагедія конкретних людей, конкретних сімей, та й країни загалом. Безумовно, ми маємо думати про те, як припинити цю трагедію. До речі, Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною", - викинув чергову порцію абсурду Путін.

В контекст агресії проти України він також приплів і війну між Ізраїлем та ХАМАС, провівши паралелі з так званим "переворотом" в Україні (так в кремлівська влада називає події на Майдані) та "винищенням населення в Палестині".

"Війна в Україні не може не вражати, але переворот в Україні та винищення громадянського населення там і в Палестині хіба не вражають?" - додав Путін.

Україна не веде перемовин з Росією

Варто зауважити, що кремлівська влада час від часу вдається до подібних заяв на кшталт "готовності до переговорів з Україною", але лише на потрібних Москві умовах.

Українська сторона якщо на початку повномасштабної війни ще намагалася вести перемовини з агресором, щоб протидіяти ескалації. То зараз і вже досить довгий час між Києвом та Москвою не відбувається жодних перемовин стосовно миру.(окрім питання щодо обміну полоненими, яке останнім часом також блокує РФ).

Рішення України не вести перемовини з диктатором було остаточним після того, як Путін оголосив анексію окупованих територій України. Це сталося 30 вересня 2022 року. Тоді ж президент Володимир Зеленський чітко заявив, що українська сторона відмовляється від діалогу і буде говорити лише тоді, коли до влади в країни-агресора прийде інше керівництво. В останніх заявах глава держави наголошував так: єдина умова для переговорів з Кремлем - це повністю звільненні від ворога тимчасово окуповані території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.