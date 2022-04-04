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Зеленский о переговорах с Россией: мы не хотим терять людей, нужен диалог

Новина українською →
Буча, Понедельник 04 апреля 2022 16:21
Зеленский о переговорах с Россией: мы не хотим терять людей, нужен диалог Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что несмотря на военные преступления, нужно поддерживать диалог с Россией на переговорах. Чтобы достичь мира и предотвратить еще больше жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его общение с прессой в освобожденной Буче.

"В любом случае, на территории нашей страны будет мир. Украина не может жить в войне. Мы находимся в Европе в 21 веке, мы стремимся к миру. Мы достойны его. Мир не может быть без победы", - отметил Зеленский.

По его словам, победа может оказаться в дипломатическом формате, подкрепленном боевыми шагами украинской армии.

"Боевые шаги наша армия демонстрирует, но мы не хотим потерять больше людей. Поэтому нужен тот или иной диалог", - добавил президента.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что мирные переговоры с Россией не ускорят снятия с нее санкций.

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Владимир Зеленский Российская Федерация
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