Зеленский о переговорах с Россией: мы не хотим терять людей, нужен диалог

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что несмотря на военные преступления, нужно поддерживать диалог с Россией на переговорах. Чтобы достичь мира и предотвратить еще больше жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его общение с прессой в освобожденной Буче.

"В любом случае, на территории нашей страны будет мир. Украина не может жить в войне. Мы находимся в Европе в 21 веке, мы стремимся к миру. Мы достойны его. Мир не может быть без победы", - отметил Зеленский.

По его словам, победа может оказаться в дипломатическом формате, подкрепленном боевыми шагами украинской армии.

"Боевые шаги наша армия демонстрирует, но мы не хотим потерять больше людей. Поэтому нужен тот или иной диалог", - добавил президента.