ua ru
Ср, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Необхідні перемоги на полі бою. Зеленський назвав умову для переговорів з Росією

Новость на русском →
Середа 21 червня 2023 14:37
Необхідні перемоги на полі бою. Зеленський назвав умову для переговорів з Росією Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна не погодиться на замороження війни з Росією. Єдина умова для переговорів з Кремлем - це повністю звільненні від ворога тимчасово окуповані території.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для BBC.

Відповідаючи на питання щодо ендшпілю війни, Зеленський відзначив, що Україні необхідні перемоги на полі бою, оскільки Київ не сяде за стіл переговорів з Кремлем "хто б не був президентом в Росії", якщо ворог залишиться на нашій території.

"Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт, тому що це війна, це безперспективний розвиток для України", - пояснив президент.

Переговори з Росією

Торік президент України прийняв рішення, схвалене Радою національної безпеки та оборони, яке забороняє будь-які переговори з російським диктатором, Володимиром Путіним.

Секретар РНБО, Олексій Данілов, підкреслював, що двері для діалогу з Росією в даний час зачинені. Він нагадав про прості умови, які Україна ставить для завершення конфлікту: повернення до меж 1991 року, відповідальність Путіна та його союзників, компенсація збитків і гарантії безпеки для нашої країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Буданов заперечив можливість ядерного удару РФ: ідіотів там не так багато
Буданов заперечив можливість ядерного удару РФ: ідіотів там не так багато
DAILY
Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією