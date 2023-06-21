Необхідні перемоги на полі бою. Зеленський назвав умову для переговорів з Росією

Україна не погодиться на замороження війни з Росією. Єдина умова для переговорів з Кремлем - це повністю звільненні від ворога тимчасово окуповані території.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для BBC.

Відповідаючи на питання щодо ендшпілю війни, Зеленський відзначив, що Україні необхідні перемоги на полі бою, оскільки Київ не сяде за стіл переговорів з Кремлем "хто б не був президентом в Росії", якщо ворог залишиться на нашій території.

"Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт, тому що це війна, це безперспективний розвиток для України", - пояснив президент.

Переговори з Росією

Торік президент України прийняв рішення, схвалене Радою національної безпеки та оборони, яке забороняє будь-які переговори з російським диктатором, Володимиром Путіним.

Секретар РНБО, Олексій Данілов, підкреслював, що двері для діалогу з Росією в даний час зачинені. Він нагадав про прості умови, які Україна ставить для завершення конфлікту: повернення до меж 1991 року, відповідальність Путіна та його союзників, компенсація збитків і гарантії безпеки для нашої країни.