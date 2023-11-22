Путин отметился новым циничным заявлением о войне в Украине на G20

Выступая из видеосвязи на саммите G20, глава Кремля не смог обойти тему войны в Украине, которую развязала РФ. Он цинично заявил, что следует "думать, как прекратить эту трагедию".

"Военные действия - это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, и страны в целом. Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной", - выдал очередную порцию абсурда Путин.

В контекст агрессии против Украины он также приплыл и войну между Израилем и ХАМАС, проведя параллели с так называемым "переворотом" в Украине (так в кремлевские власти называют события на Майдане) и "истреблением населения в Палестине".

"Война в Украине не может не потрясать, но переворот в Украине и истребление гражданского населения там и в Палестине разве не потрясают?" - добавил Путин.

Украина не ведет переговоры с Россией

Следует отметить, что кремлевские власти время от времени прибегают к подобным заявлениям по типу "готовности к переговорам с Украиной", но только на нужных Москве условиях.

Украинская сторона, если в начале полномасштабной войны еще пыталась вести переговоры с агрессором, чтобы противодействовать эскалации. Сейчас и уже достаточно долгое время между Киевом и Москвой не происходит никаких переговоров касательно мира.

Решение Украины не вести переговоры с диктатором было окончательным после того, как Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины. Это произошло 30 сентября 2022 года. Тогда же президент Владимир Зеленский четко заявил, что украинская сторона отказывается от диалога и будет говорить только тогда, когда ко власти у страны-агрессора придет другое руководство.

В последних заявлениях глава государства подчеркивал так: единственное условие для переговоров с Кремлем - это полностью освобожденные от врага временно оккупированные территории.

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