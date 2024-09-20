Путін відмовився летіти на інавгурацію президента Мексики, попри переконання у безпеці

"Ми таке запрошення отримали, ми вдячні мексиканській стороні за це", - заявив він.

Однак він не дав чіткої відповіді щодо того, чому Путін відмовився від візиту до Мексики, сказав лише, що Москва "діє згідно з протокольною практикою".

Варто зауважити, що президент Мексики Андрій Мануель Лопес Обрадор підкреслив, що затримати Путіна "неможливо і це не від них залежить". Однак Мексика є однією з країн-учасників Римського статуту Міжнародного кримінального суду. І саме МКС видав ордер на арешт Путіна.

Що передувало

7 серпня Мексика запросила Путіна на інавгурацію Клаудії Шейнбаум, яка відбудеться 1 жовтня. Посольство України закликало заарештувати Путіна в разі його приїзду, оскільки Мексика визнає юрисдикцію МКС. ЄС також закликав Мексику до арешту.

Ордер на арешт Путіна був виданий МКС у березні 2023 року за викрадення українських дітей, і він з того часу уникає поїздок до країн-підписантів Римського статуту.

Не перша країна, яка "гарантувала" безпеку Путіну

Російський диктатор Володимир Путін 2 вересня відвідав Монголію. Як повідомила пресслужба Кремля, Путін приїхав до Монголії на запрошення президента Ухнагійна Хурелсуха.

Оскільки Монголія ратифікувала Римський статут, вона зобов'язана виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей. Однак країна цього не зробила.

Як пояснили в монгольському уряді, країна не може заарештувати Путіна, адже залежна від імпорту російських енергопродуктів.

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