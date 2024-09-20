Путин отказался лететь на инаугурацию президента Мексики, несмотря на убеждение в безопасности

"Мы такое приглашение получили, мы благодарны мексиканской стороне за это", - заявил он.

Однако он не дал четкого ответа относительно того, почему Путин отказался от визита в Мексику, сказал лишь, что Москва "действует по протокольной практике".

Следует заметить, что президент Мексики Андрей Мануэль Лопес Обрадор подчеркнул, что задержать Путина "невозможно и это не от них зависит". Однако Мексика является одной из стран-участников Римского устава Международного уголовного суда. И именно МКС выдал ордер на арест Путина.

Что предшествовало

7 августаМексика пригласила Путина на инаугурацию Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября. Посольство Украины призвало арестовать Путина в случае его приезда, поскольку Мексика признает юрисдикцию МКС. ЕС также призвал Мексику к аресту.

Ордер на арест Путина был выдан МКС в марте 2023 года за похищение украинских детей, и с тех пор избегает поездок в страны-подписанты Римского устава.

Не первая страна, которая "гарантировала" безопасность Путину

Российский диктатор Владимир Путин 2 сентября посетил Монголию. Как сообщила прессслужба Кремля, Путин приехал в Монголию по приглашению президента Ухнагийна Хурелсуха .

Поскольку Монголия ратифицировала Римский устав, она обязана выполнять решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина за депортацию украинских детей. Однако страна этого не сделала.

Как пояснили в монгольском правительстве, страна не может арестовать Путина, ведь зависит от импорта российских энергопродуктов .

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