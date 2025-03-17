Путін не відмовиться від подальшої спроби окупувати Україну після припинення вогню, - ISW

Нинішня лінія фронту не має стратегічної глибини, яка потрібна Україні для надійного захисту від поновлення наступальних операції армії РФ. Путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій на подальшу окупацію України навіть після припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали, що російські війська перебувають на лівому березі Дніпра навпроти Херсона, приблизно за 25 кілометрів від Запоріжжя та за 30 кілометрів від Харкова.

Аналітики відомства припускають, що російські війська на Дніпрі могли б використати перемир'я для підготовки до надзвичайно складного безперешкодного форсування річки, що значно підвищило б імовірність успіху в цій операції.

"Зупинка добре підготовленого великого механізованого наступу на морозі - надзвичайно рідкісне явище на війні. Це означає, що відновлення російського наступу, скоріш за все, стане серйозною загрозою для Харкова, Запоріжжя, і ключових міст донецького "поясу фортець", - переконані в ISW.

У звіті також зазначається, що Росія будує велику автомагістраль та залізницю, які мають з'єднати великі міста в окупованих районах України та Росії. Це має посилити російський контроль на окупованих територіях і здатність командування агресора перевозити й оснащувати свої війська у разі майбутнього наступу на півдні України.

Допомогу й армію потрібно збільшити

В Інституті вивчення війни також переконані, що Сполученим Штатам і країнам Європи доведеться надавати військову допомогу Україні швидше, у значно більших обсягах та за вищими цінами, по мірі того, як остаточна лінія припинення вогню буде наближатися до нинішньої лінії фронту.

На думку аналітиків, Україні, ймовірно, знадобиться ще більша армія з більшими можливостями, щоб відігравати свою критично важливу роль у стримуванні та, за необхідності, перемоги над майбутньою агресією вздовж нинішньої лінії фронту (як всередині України, так і вздовж міжнародного кордону України з Росією), що становить понад 2100 кілометрів.

"Дотримання режиму припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, також буде вимагати залучення великої кількості сил країн Заходу. Допомога Україні у відновленні стратегічно важливих територій, як заявив президент США Дональд Трамп, могла б істотно зменшити вартість і складність забезпечення майбутнього миру. Припинення вогню на більш захищених позиціях також поставило б війська РФ у більш невигідне становище для відновлення наступальних операцій, що зробило б майбутню російську агресію менш імовірною", - йдеться у звіті.

Територіальні претензії Кремля

В ISW також нагадали, що керівництво Росії зберігає свої максималістські територіальні претензії на всі окуповані території України і значну частину неокупованої країни. Про це свідчать вимоги високопосадовців Кремля, включно з диктатором Володимиром Путіним, віддати всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, включно з тими районами, які ще не окуповані військами РФ.

Нещодавно Путін заявив, що "Новоросія" є невід'ємною частиною Росії, а речник Кремля Дмитро Пєсков визначив "Новоросію" як всю східну та південну Україну, зокрема Харківську, Дніпропетровську, Одеську та Миколаївську області.

"Постійні заяви Кремля з вимогою до України поступитися неокупованими українськими територіями свідчать про те, що Кремль і Путін залишаються відданими цим територіальним цілям, незважаючи на переговори, що тривають", - вважають в ISW.

Гарантії безпеки - поступка для Путіна

На думку аналітиків, згода на гарантії безпеки для України з боку Заходу, стала б суттєвою поступкою для Путіна. В Інституті нагадали, що диктатор неодноразово закликав Київ назавжди відмовитися від намірів вступити до НАТО чи будь-якого блоку безпеки та відхилити майбутні пропозиції іноземної військової допомоги.

В ISW зазначили, що російські чиновники також, схоже, отримують дедалі більшу підтримку своїх вимог у російському суспільстві, незважаючи на витрати Кремля на тривалу війну. І Путін, ймовірно, залишається прихильником забезпечення повернення російських інвестицій у війну, які він вважає достатніми.

"Путін і чиновники Кремля регулярно транслюють російському народу свої вимоги щодо територіальних поступок і поступок у сфері безпеки України за межами нинішньої лінії фронту. Таким чином вони підкреслюють, що Путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій в Україні навіть після припинення вогню", - переконані в Інституті вивчення війни.