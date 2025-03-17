Путин не откажется от дальнейшей попытки оккупировать Украину после прекращения огня, - ISW

Нынешняя линия фронта не имеет стратегической глубины, которая нужна Украине для надежной защиты от возобновления наступательных операции армии РФ. Путин вряд ли откажется от своих амбиций на дальнейшую оккупацию Украины даже после прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете напомнили, что российские войска находятся на левом берегу Днепра напротив Херсона, примерно в 25 километрах от Запорожья и в 30 километрах от Харькова.

Аналитики ведомства предполагают, что российские войска на Днепре могли бы использовать перемирие для подготовки к чрезвычайно сложному беспрепятственному форсированию реки, что значительно повысило бы вероятность успеха в этой операции.

"Остановка хорошо подготовленного крупного механизированного наступления на морозе - чрезвычайно редкое явление на войне. Это означает, что возобновление российского наступления, скорее всего, станет серьезной угрозой для Харькова, Запорожья, и ключевых городов донецкого "пояса крепостей" (50-километровая линия из четырех крупных городов Донецкой области: Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка)", - убеждены в ISW.

В отчете также отмечается, что Россия строит большую автомагистраль и железную дорогу, которые должны соединить крупные города в оккупированных районах Украины и России. Это должно усилить российский контроль на оккупированных территориях и способность командования агрессора перевозить и оснащать свои войска в случае будущего наступления на юге Украины.

Помощь и армию необходимо увеличить

В Институте изучения войны также убеждены, что Соединенным Штатам и странам Европы придется оказывать военную помощь Украине быстрее, в значительно больших объемах и по более высоким ценам, по мере того, как окончательная линия прекращения огня будет приближаться к нынешней линии фронта.

По мнению аналитиков, Украине, вероятно, понадобится еще большая армия с большими возможностями, чтобы играть свою критически важную роль в сдерживании и, при необходимости, победы над будущей агрессией вдоль нынешней линии фронта (как внутри Украины, так и вдоль международной границы Украины с Россией), которая составляет более 2100 километров.

"Соблюдение режима прекращения огня вдоль нынешней линии фронта, также будет требовать привлечения большого количества сил стран Запада. Помощь Украине в восстановлении стратегически важных территорий, как заявил президент США Дональд Трамп, могла бы существенно уменьшить стоимость и сложность обеспечения будущего мира. Прекращение огня на более защищенных позициях также поставило бы войска РФ в более невыгодное положение для возобновления наступательных операций, что сделало бы будущую российскую агрессию менее вероятной", - говорится в отчете.

Территориальные претензии Кремля

В ISW также напомнили, что руководство России сохраняет свои максималистские территориальные претензии на все оккупированные территории Украины и значительную часть неоккупированной страны. Об этом свидетельствуют требования высокопоставленных чиновников Кремля, включая Владимира Путина, отдать всю территорию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, включая те районы, которые еще не оккупированы войсками РФ.

Недавно Путин заявил, что "Новороссия" является неотъемлемой частью России, а представитель Кремля Дмитрий Песков определил "Новороссию" как всю восточную и южную Украину, в частности Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области.

"Постоянные заявления Кремля с требованием к Украине уступить неоккупированные украинские территории свидетельствуют о том, что Кремль и Путин остаются преданными этим территориальным целям, несмотря на продолжающиеся переговоры", - считают в ISW.

Гарантии безопасности - уступка для Путина

По мнению аналитиков, согласие на гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, стало бы существенной уступкой для Путина. В Институте напомнили, что диктатор неоднократно призывал Киев навсегда отказаться от намерений вступить в НАТО или любой блок безопасности и отклонить будущие предложения иностранной военной помощи.

В ISW отметили, что российские чиновники также, похоже, получают все большую поддержку своих требований в российском обществе, несмотря на расходы Кремля на длительную войну. И Путин, вероятно, остается сторонником обеспечения возврата российских инвестиций в войну, которые он считает достаточными.

"Путин и чиновники Кремля регулярно транслируют российскому народу свои требования касательно территориальных уступок и уступок в сфере безопасности Украины за пределами нынешней линии фронта. Таким образом они подчеркивают, что Путин вряд ли откажется от своих амбиций в Украине даже после прекращения огня", - убеждены в Институте изучения войны.