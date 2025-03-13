У Путіна заявили про "незацікавленість" в тимчасових перемир'ях

Російська Федерація (РФ) не зацікавлена в тимчасових перемир'ях з Україною, оскільки це стане нібито "перепочинком для українських військових".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на помічника диктатора Володимира Путіна із зовнішньополітичних питань Юрія Ушакова, якого цитує Meduza.

За словами Ушакова, метою Росії є нібито "довгострокове мирне врегулювання", яке "враховуватиме законні інтереси" та "занепокоєння країни-терориста.

"Якісь кроки, які імітують мирні дії, мені здається, нікому не потрібні в цій ситуації", - заявив Ушакова та пояснив, що пропозиція про тимчасове перемир'я буде "перепочинком для українських військових".

Помічник диктатора додав, що Путін, сьогодні, 13 березня, може висловити "конкретніші та змістовніші оцінки" з приводу пропозиції про тимчасове перемир'я.

Чергова спроба викривити реальність

Керівник "Центру протидії дезінформації" Андрій Коваленко, коментуючи заяву Ушакова, заявив, що РФ вкотре намагається викривити реальність та виставити себе "головним миротворцем".

Водночас він зауважив, що слова Ушакова не є офіційною відмовою країни-терориста від тимчасового перемир'я, оскільки рішення ухвалює Путін.

"Але Ушаков маніпулює і демонструє, що саме Росія все ще хоче "миру", і припинення вогню - це "не шлях до миру". Маніпуляція, аби мати коридор можливостей продовжувати війну і продавлювати своє бачення", - додав Коваленко.

30-денне перемир'я в Україні

11 березня у Саудівській Аравії відбулась зустріч делегацій України та Сполучених Штатів Америки (США). Під час перемовин сторони досягли низки домовленостей. Також обговорювалась пропозиція Вашингтона щодо 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Київ, своєю чергою, заявив про готовність до відповідного кроку.

Вчора, 12 березня, голова Білого дому Дональд Трамп підтвердив, що американська делегація їде до Росії, де порушуватиметься питання тимчасового перемир'я.

Тим часом президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україна погодилась на ідею про 30 днів тиші.