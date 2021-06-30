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Путин не видит смысла во встрече с Зеленским: вопросы решаются в Вашингтоне

Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, решения по украинскому вопросу на сегодня принимаются в США.

Об этом он заявил в ходе прямой линии.

"Ну что встречаться с Зеленским… Если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Берлине и Париже. Ну и о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываюcь от встреч такого рода. Надо только понять, о чем говорить", - заявил Путин.

Напомним, в середине июня в Кремле говорили, что Путин готов к встрече с Зеленским, но подготовка к ее организации пока не ведется.

Больше о планах Киева провести переговоры на высшем уровне читайте в материале РБК-Украина "С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным".

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Владимир ЗеленскийВладимир Путинвстреча