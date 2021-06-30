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Путін не бачить сенсу у зустрічі з Зеленським: питання вирішуються у Вашингтоні

Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін поки не бачить сенсу у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. На його думку, рішення щодо українського питання на сьогодні приймаються в США.

Про це він заявив в ході прямої лінії.

"Ну що зустрічатися з Зеленським ... Якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління. Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а у Вашингтоні. Частково в Берліні та Парижі. Ну і про що розмовляти? Проте я не відмовляюся від зустрічей такого роду. Треба тільки зрозуміти, про що говорити", - заявив Путін.

Нагадаємо, в середині червня в Кремлі говорили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але підготовка до її організації поки не ведеться.

Більше про плани Києва провести переговори на вищому рівні читайте в матеріалі РБК-Україна "Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним".

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