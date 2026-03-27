Війна в Україні

Путін видав нову порцію виправдань війни проти України

19:31 27.03.2026 Пт
2 хв
Російський диктатор цинічно нафантазував про праведний бій проти України
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін цинічно назвав війну проти України "праведним боєм за майбутнє для російських дітей".

Диктатор на святкуванні дня військ нацгвардії РФ заявив, що окупанти на бойових позиціях нібито впевнено ведуть бойову роботу.

"Це праведний бій за мирне, вільне, безпечне життя для наших дітей та онуків на своїй землі. За священне, історичне право нашого народу говорити рідною мовою", - сказав Путін.

Він також додав, що за допомогою агресивної війни проти України росіяни нібито бережуть "заповіти і віру батьків, дідів і прадідів".

Виправдання Путіна

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін уже неодноразово вигадував абсурдні виправдання війни проти України.

Як зазначили в Центрі протидії дезінформації, очільник Кремля навіть намагається підмінити історичні факти для того, щоб початок війни з Україною здавався більш виправданим.

Диктатор виводить зі спотворених історичних фактів "першопричини" своєї агресії, через що страждають мирні жителі України.

Варто зауважити, що зараз Україна і Росія продовжують мирні переговори за посередництва США. Росіяни вимагають, щоб українських воїнів повністю вивели з Донбасу.

Нещодавно глава української держави Володимир Зеленський заявив, що Вашингтон готовий узгодити гарантії безпеки для України, щойно українська влада відмовиться від Донбасу.

