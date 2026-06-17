Путін вичерпав запаси? Скільки ракет "Орєшнік" залишилося у Росії

У Росії майже вичерпалися запаси ракет "Орєшнік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Скільки "Орєшніків" могло залишитися у Росії

Як зазначають аналітики, українська приватна компанія Dallas Analytics повідомила, що після першого удару ракетою "Орєшнік" по Дніпру в листопаді 2024 року російський диктатор Володимир Путін наказав прискорити виробництво ще чотирьох таких ракет.

За даними компанії, відтоді Росія вже використала три з чотирьох виготовлених ракет у 2026 році:

одну запустили по Львівській області в ніч на 9 січня;

ще дві застосували під час атак на район Білої Церкви Київської області;

одна з ракет, за повідомленнями, не досягла цілі та впала на тимчасово окупованій території Донецької області в ніч на 24 травня.

У Dallas Analytics вважають, що після цих запусків у Росії могла залишитися лише одна боєздатна ракета "Орєшнік" із початкового контракту.

Читайте також: Тисячі антидронових ракет Martlet для ЗСУ вже їдуть із Британії

Росія пожертвувала якістю, аби вкластися в терміни

За інформацією компанії, джерело з Міністерства оборони РФ повідомило, що підприємства, які виробляють "Орєшнік", нібито відступали від процедур контролю якості, щоб вкластися у строки, встановлені Кремлем.

Також Dallas Analytics отримала російські документи про закупівлі від березня 2025 року. Вони свідчать, що проблеми із радянським авіаційним гіроскопом ГУ-503 могли негативно впливати на систему наведення ракети.

Через це ракета, як стверджується, могла відхилятися від запланованої цілі на десятки кілометрів.

Аналітики ISW зазначають, що попри скорочення запасів Росія, ймовірно, намагатиметься продовжувати виробництво "Орєшніків".