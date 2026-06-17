Путин исчерпал запасы? Сколько ракет "Орешник" осталось у России

В России почти исчерпались запасы ракет "Орешник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Сколько "Орешников" могло остаться в России

Как отмечают аналитики, украинская частная компания Dallas Analytics сообщила, что после первого удара ракетой "Орешник" по Днепру в ноябре 2024 года российский диктатор Владимир Путин приказал ускорить производство ещё четырёх таких ракет.

По данным компании, с тех пор Россия уже использовала три из четырёх изготовленных ракет в 2026 году:

одну запустили по Львовской области в ночь на 9 января;

еще две были применены во время атак на район Белой Церкви Киевской области;

одна из ракет, по сообщениям, не достигла цели и упала на временно оккупированной территории Донецкой области в ночь на 24 мая.

В Dallas Analytics считают, что после этих запусков у России могла остаться лишь одна боеспособная ракета "Орешник" из первоначального контракта.

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Россия пожертвовала качеством, чтобы уложиться в сроки

По информации компании, источник из Министерства обороны РФ сообщил, что предприятия, производящие "Орешник", якобы отступали от процедур контроля качества, чтобы уложиться в сроки, установленные Кремлем.

Также Dallas Analytics получила российские документы о закупках от марта 2025 года. Они свидетельствуют, что проблемы с советским авиационным гироскопом ГУ-503 могли негативно влиять на систему наведения ракеты.

Из-за этого ракета, как утверждается, могла отклоняться от запланированной цели на десятки километров.

Аналитики ISW отмечают, что, несмотря на сокращение запасов, Россия, вероятно, будет пытаться продолжить производство "Орешников".