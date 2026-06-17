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Путин исчерпал запасы? Сколько ракет "Орешник" осталось у России

09:00 17.06.2026 Ср
2 мин
До первого удара по Украине у России было 4 экземпляра этих ракет
aimg Елена Чупровская
Путин исчерпал запасы? Сколько ракет "Орешник" осталось у России Иллюстративное фото: сколько ракет "Орешник" осталось в России (Getty Images)
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В России почти исчерпались запасы ракет "Орешник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Сколько "Орешников" могло остаться в России

Как отмечают аналитики, украинская частная компания Dallas Analytics сообщила, что после первого удара ракетой "Орешник" по Днепру в ноябре 2024 года российский диктатор Владимир Путин приказал ускорить производство ещё четырёх таких ракет.

По данным компании, с тех пор Россия уже использовала три из четырёх изготовленных ракет в 2026 году:

  • одну запустили по Львовской области в ночь на 9 января;
  • еще две были применены во время атак на район Белой Церкви Киевской области;
  • одна из ракет, по сообщениям, не достигла цели и упала на временно оккупированной территории Донецкой области в ночь на 24 мая.

В Dallas Analytics считают, что после этих запусков у России могла остаться лишь одна боеспособная ракета "Орешник" из первоначального контракта.

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Россия пожертвовала качеством, чтобы уложиться в сроки

По информации компании, источник из Министерства обороны РФ сообщил, что предприятия, производящие "Орешник", якобы отступали от процедур контроля качества, чтобы уложиться в сроки, установленные Кремлем.

Также Dallas Analytics получила российские документы о закупках от марта 2025 года. Они свидетельствуют, что проблемы с советским авиационным гироскопом ГУ-503 могли негативно влиять на систему наведения ракеты.

Из-за этого ракета, как утверждается, могла отклоняться от запланированной цели на десятки километров.

Аналитики ISW отмечают, что, несмотря на сокращение запасов, Россия, вероятно, будет пытаться продолжить производство "Орешников".

Ранее мы писали, что ракеты "Орешник" могут отклоняться от цели на десятки километров. Такие данные также связывали с проблемами в системах наведения.

Кроме того, Институт изучения войны ранее сообщал, что угрозы новых ударов "Орешником" могут быть частью информационного давления со стороны Кремля.

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