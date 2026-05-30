Путін вибухнув новими погрозами Вірменії

Глава Кремля Володимир Путін пригрозив практично знищити економіку Вірменії через євроінтеграційний курс країни, яка поки все ще перебуває в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.
Російський диктатор, висловлюючи погрози на адресу Вірменії, наголосив на несумісності її вступу до ЄС, беручи участь у ЄАЕС.
"Прямо сьогодні-завтра поєднати одне з іншим практично неможливо. Тому ми змушені будемо десь і не десь, а за великим рахунком практично всю нашу роботу, в даному випадку з Вірменією, у сфері економіки, що стосується інтеграційних процесів, згорнути", - заявив Путін.
Він також заявив, що Вірменія більше не матиме в майбутньому таких преференцій від РФ, як сьогодні, в плані економічному.
"Таких преференцій, як сьогодні, не буде. За нашими попередніми оцінками, навіть не нашими, а на експертному рівні, різні експерти це вважають, це призведе до втрати щонайменше 14% ВВП Вірменії", - додав глава Кремля.
Зазначимо, що Росія вже почала виконувати свої погрози Єревану. Відомо, що з 30 травня агресор запровадив тимчасові обмеження на імпорт із Вірменії низки ягід і свіжих овочів, включно з томатами, огірками, перцями, зеленими культурами та полуницею. Про це свідчить інформація з офіційного сайту Россільгоспнагляду.
Як відомо, країни-учасниці Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) та Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) вимагають від Вірменії визначитися зі своїм геополітичним вектором, який змістився в бік євроінтеграції.
Президенти РФ, Білорусі, Казахстану і Киргизстану закликали Єреван якнайшвидше провести загальнонаціональний референдум.
При цьому РФ категорично проти євроінтеграційного курсу Вірменії. Днями повідомлялося, що Москва погрожує Єревану скасуванням пільгових поставок газу, нафтопродуктів і алмазів. І це ще не всі погрози.
Варто зазначити, що 7 червня у Вірменії відбудуться парламентські вибори. Президент США Дональд Трамп підтримав чинного прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна в передвиборчих перегонах.