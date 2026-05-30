Путин разразился новыми угрозами Армении

Российский диктатор, высказывая угрозы в адрес Армении, подчеркнул невосовместимость ее вступления в ЕС, участвуя в ЕАЭС.

"Прямо сегодня-завтра совместить одно с другим практически невозможно. Поэтому мы вынуждены будем где-то и не где-то, а по большому счету практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть", - заявил Путин.

Он также заявил, что Армения больше не будет иметь в будущем таких преференций от РФ, как сегодня, в плане экономическом.

"Таких преференций, как сегодня не будет. По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведет к потере как минимум 14% ВВП Армении", - добавил глава Кремля.

Отметим, что Россия уже начала выполнять свои угрозы Еревану. Известно, что с 30 мая агрессор ввел временные ограничения на импорт из Армении ряда ягод и свежих овощей, включая томаты, огурцы, перцы, зеленные культуры и клубнику. Об этом свидетельсвтует информация с официального сайта Россельхознадзора.