Сирський ухвалив важливе рішення через ситуацію на Покровському напрямку

Вівторок 12 серпня 2025 17:44
UA EN RU
Сирський ухвалив важливе рішення через ситуацію на Покровському напрямку Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав виділити додаткові сили та засоби для посилення стійкості оборони на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Як зазначили в Генштабі, ситуація в районі Покровська та Добропілля непроста й динамічна, однак Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворога.

"Зокрема, рішенням головнокомандувача ЗСУ для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили й засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, сьогодні американський Інститут вивчення війни повідомив, що російські диверсійно-розвідувальні групи проникають в райони поблизу Добропілля. Окупанти також, ймовірно, нещодавно просунулися на південний схід від населеного пункту.

У ЗСУ спростували інформацію про прорив російських військ в районі Покровська та Добропілля Донецької області. Йдеться про проникнення малих груп, які знищують Сили оборони.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктора Трегубова, росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля.

У Генштабі підтвердили, що Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування російських окупантів на Добропільському та Покровському напрямках.

Донецька область Покровськ Збройні сили України Війна в Україні Олександр Сирський
