Путин верил, что сможет расколоть НАТО и ЕС, - Байден

Президент России Владимир Путин думал, что может расколоть НАТО и Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена во время мероприятия, которое, по данным CNN, было посвящено сбору средств для Национального комитета Демократической партии.