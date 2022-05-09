Байден о ленд-лизе: это затратный шаг, но прятаться от агрессии еще затратнее

Закон о ленд-лизе для Украины приведет к затратным для США шагам. Но прятаться от российской агрессии будет еще затратнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена на подписании закона о ленд-лизе.

"Я хочу поблагодарить конгрессменов за то, что был принят этот законопроект. Это чрезвычайно важная помощь для Украины. Каждый день Украина платит своими жизнями за то, что происходит. Невозможно поверить в те зверства, которые происходят с российской стороны. Эти шаги являются затратными, но прятаться от агрессии обойдется еще затратнее", - заявил он.

Что дает ленд-лиз Украине?

Благодаря этому закону Украина сможет в ускоренном режиме получать от США необходимое вооружение, боеприпасы, военную технику и так далее для отражения полномасштабного вторжения России.

При этом помощь может передаваться частично или полностью на безвозмездной основе. В случае со Второй мировой войной, когда был впервые задействован данный механизм, союзники платили только за уцелевшую технику и вооружения, которые предпочли оставить себе.

Подробнее об особенностях нынешнего закона читайте в материале "США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины".