Байден высвободил рекордные объемы нефти без консультаций с партнерами, - Reuters

Соединенные Штаты Америки (США) в марте 2022 года высвободили рекордные объемы нефти из своих стратегических запасов, чтобы сдержать рост цен. Но сделали это без консультаций с партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам источников, президент США Джо Байден объявил о рекордном высвобождении резервов сырой нефти в марте без консультаций с участниками Международного энергетического агентства (МЭА).

Односторонние действия Вашингтона могут подорвать отношения с МЭА, которое выполняет функцию надзора. Страны участницы обеспокоены тем, что Байден использовал Стратегический нефтяной резерв (SPR) в политических целях вместо того, чтобы защищать страны-потребители от глобальных перебоев с поставками.

"Все члены МЭА понимают, что мы должны сотрудничать как единое целое", - отметил собеседник, уточнив, что заявление США стало неожиданностью.

Министерство энергетики США подтвердило, что решение о высвобождении нефти было независимым от МЭА.