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Путін вірив, що зможе розколоти НАТО і ЄС, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент Росії Володимир Путін думав, що може розколоти НАТО і Європейський Союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена під час заходу, який, за даними CNN, було присвячено збору коштів для Національного комітету Демократичної партії.

"Я впевнений, що Путін вірив, що може зруйнувати НАТО, що він вірив, що може зруйнувати Європейський союз", - сказав Байден.

Він також назвав президента Росії дуже розважливим і висловив стурбованість тим, що Путін не може знайти вихід з війни в Україні.

Раніше Байден заявив, що закон про ленд-ліз для України призведе до витратних для США кроків, але ховатися від російської агресії буде ще затратніше.

Ми також писали про те, що Байден вивільнив рекордні обсяги нафти без консультацій з партнерами.

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Джозеф БайденВолодимир Путін