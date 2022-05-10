Путін вірив, що зможе розколоти НАТО і ЄС, - Байден

Президент Росії Володимир Путін думав, що може розколоти НАТО і Європейський Союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена під час заходу, який, за даними CNN, було присвячено збору коштів для Національного комітету Демократичної партії.