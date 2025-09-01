Путін "в огидній манері" посилив удари по Україні: Бессент пригрозив РФ санкціями

Бессент, коментуючи можливість запровадження санкцій проти Росії, зазначив, що всі варіанти залишаються на столі.

"Відтоді як відбулася телефонна розмова, коли європейські лідери та президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) перебували в Білому домі, наступного тижня він (російський диктатор Володимир Путін - ред.) зробив прямо протилежне тому, що, як він дав зрозуміти, збирався зробити. Фактично, він в огидній манері посилив бомбардувальну кампанію", - зазначив міністр фінансів.

Він уточнив, що варіанти нових обмежень проти Росії будуть обговорюватися вже цього тижня.