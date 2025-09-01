UA

Путін "в огидній манері" посилив удари по Україні: Бессент пригрозив РФ санкціями

Фото: Скотт Бессент, міністр фінансів США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США розглядатимуть обмеження проти Росії, оскільки війська РФ посилили обстріли мирних українських міст.

Як передає РБК-Україна, про це міністр фінансів США Скотт Бессент заявив в інтерв'ю Fox News.

Бессент, коментуючи можливість запровадження санкцій проти Росії, зазначив, що всі варіанти залишаються на столі.

"Відтоді як відбулася телефонна розмова, коли європейські лідери та президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) перебували в Білому домі, наступного тижня він (російський диктатор Володимир Путін - ред.) зробив прямо протилежне тому, що, як він дав зрозуміти, збирався зробити. Фактично, він в огидній манері посилив бомбардувальну кампанію", - зазначив міністр фінансів.

Він уточнив, що варіанти нових обмежень проти Росії будуть обговорюватися вже цього тижня.

Обстріли України

Нагадаємо, минулого тижня російські окупанти кілька разів масовано обстрілювали Україну.

Зокрема, в ніч на 28 серпня росіяни використали для атаки майже 600 ударних безпілотників і 31 ракету. Вони атакували переважно Київ.

Окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва. Загинули понад 20 людей, серед яких четверо дітей.

У Білому домі після цього заявили, що Трамп незадоволений такою атакою, але він і "не здивований".

Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиСкотт БессентВійна в Україні