Путин "в отвратительной манере" усилил удары по Украине: Бессент пригрозил РФ санкциями

Бессент, комментируя возможность введения санкций против России, отметил, что все варианты остаются на столе.

"С тех пор как состоялся телефонный разговор, когда европейские лидеры и президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) находились в Белом доме, на следующей неделе он (российский диктатор Владимир Путин - ред.) сделал прямо противоположное тому, что, как он дал понять, собирался сделать. Фактически, он в отвратительной манере усилил бомбардировочную кампанию", - отметил министр финансов.

Он уточнил, что варианты новых ограничений против России будут обсуждаться уже на этой неделе.