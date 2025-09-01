RU

Война в Украине

Путин "в отвратительной манере" усилил удары по Украине: Бессент пригрозил РФ санкциями

Фото: Скотт Бессент, министр финансов США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США будут рассматривать ограничения против России, поскольку войска РФ усилили обстрелы мирных украинских городов.

Как передает РБК-Украина, об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью Fox News.

Бессент, комментируя возможность введения санкций против России, отметил, что все варианты остаются на столе. 

"С тех пор как состоялся телефонный разговор, когда европейские лидеры и президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) находились в Белом доме, на следующей неделе он (российский диктатор Владимир Путин - ред.) сделал прямо противоположное тому, что, как он дал понять, собирался сделать. Фактически, он в отвратительной манере усилил бомбардировочную кампанию", - отметил министр финансов. 

Он уточнил, что варианты новых ограничений против России будут обсуждаться уже на этой неделе. 

Обстрелы Украины

Напомним, на прошлой неделе российские оккупанты несколько раз массированно обстреливали Украину.

В частности, в ночь на 28 августа россияне использовали для атаки почти 600 ударных беспилотников и 31 ракету. Они атаковали преимущественно Киев.

Оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Дарницком районе Киева. Погибли более 20 человек, среди которых четверо детей.

В Белом доме после этого заявили, что Трамп недоволен такой атакой, но он и "не удивлен".

