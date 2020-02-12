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Ермак про Козака: независимо от представителя РФ задекларированные Зеленским принципы не изменятся

Новости » Политика     12.02.2020 - 10:59
Ермак про Козака: независимо от представителя РФ задекларированные Зеленским принципы не изменятся
Фото: Андрей Ермак (niklife.com.ua)

Ермак заявил, что нет ничего важнее, чем прекращение войны

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не разговаривал с главным куратором украинского направления в политике Кремля, заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ермак отметил, что сегодня будут переговоры в Минске и работа продолжается.

"Я еще не разговаривал с господином Козаком после его и моего назначения. Я думаю, что буду иметь такую возможность. Но независимо от того, кто будет представлять РФ в Минске и в нормандском формате, принципы которые задекларировал Зеленский являются неизменными", - заявил он.

Ранее Ермак заявил, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем помощник Владимира Путина Владислав Сурков.

Добавим, экономический куратор ОРДЛО Дмитрий Козак ушел из правительства России на должность в администрацию Путина.

Ранее стало известно, что Владислав Сурков решил уйти с государственной службы из-за "смены курса на украинском направлении".

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