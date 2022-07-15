Путин уволил Рогозина из "Роскосмоса". Он может стать куратором Донбасса

Глава Кремля Владимир Путин уволил с должности главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Фанат ядерного оружия, согласно данным СМИ, может стать куратором по Донбассу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC .

Новым генеральным директором "Роскосмоса" стал бывший замглавы правительства России Юрий Борисов.

Отмечается, что Рогозин, со своей стороны, занимал должность с 24 мая 2018 года.

Рогозина могут назначить куратором Кремля по Донбассу

Согласно данным издания "Медуза", бывший глава "Роскосмоса" может заменить Антона Вайно на посту главы администрации президента.

В то же время не исключается, что он может стать очередным кремлевским куратором так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Российские источники отмечают, что фанат ядерного оружия нравится главе Кремля из-за чего его даже готовы "наградить" должностью вице-премьера.

"Президент его любит - и давно", - отмечает один из источников издания.