ru ua
Пт, 15 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін звільнив Рогозіна з "Роскосмосу". Він може стати куратором Донбасу

Новость на русском →
П'ятниця 15 липня 2022 15:31
Путін звільнив Рогозіна з "Роскосмосу". Він може стати куратором Донбасу Фото: Дмитро Рогозін, колишній голова "Роскосмосу" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Кремля Володимир Путін звільнив з посади голову "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. Фанат ядерної зброї, згідно з даними ЗМІ, може стати куратором по Донбасу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.

Зазначається, що Рогозін обіймав посаду голови "Роскосмосу" з 24 травня 2018 року.

Рогозіна можуть назначити куратором Кремля по Донбасу

Згідно з даними видання "Медуза", колишній голова "Роскосмосу" може замінити Антона Вайно на посту голови адміністрації президента.

Водночас не виключається, що він може стати черговим кремлівським куратором так званих "ДНР" і "ЛНР".

Російські джерела відзначають, що фанат ядерної зброї подобається голові Кремля через що його навіть готові "нагородити" посадою віцепрем'єра.

"Президент його любить - і давно", - відзначає одне з джерел видання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року