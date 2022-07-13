Новым куратором Путина по Донбассу может стать фанат ядерного оружия, - "Медуза"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может в скором времени получить работу в администрации президента РФ. Его могут назначить кремлевским куратором по Донбассу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медуза" .

По информации журналистов, Рогозин может занять пост главы администрации президента. С 2016 года эту должность занимает Антон Вайно.

При этом не исключается, что Рогозин может стать помощником Владимира Путина, в таком случае он получит должность кремлевского куратора так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Российские источники в комментарии СМИ подтверждают, что Рогозин нравится Путину и тот готов дать ему даже вице-премьерскую должность.

"Президент его любит - и давно", - сказал один из источников.

Кто такой Дмитрий Рогозин?

Политическая карьера Рогозина началась еще в 1980-х годах. Он работал в международных представительствах, а после распада СССР дважды был депутатом Госдумы. В 2008 году Рогозин занимал должность представителя России при НАТО, а также работал в правительстве. Уже в 2018 году Путин отдал ему пост главы "Роскосмоса".

Рогозин отличается своими "патриотическими" выражениями из-за чего, по данным СМИ, находится в фаворе у главы Кремля. В частности, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Рогозин неоднократно угрожал ядерным оружием.

В своем Twitter он пригрозил американскому предпринимателю Илону Маску за то, что он передает украинским военным оборудованием спутникового интернета Starlink.

Также Рогозин угрожал Болгарии, Румынии и Черногории ракетным ударом из-за то, что эти страны закрыли небо для самолета главы МИД Сергея Лаврова.

Кроме того, он неоднократно в публичном пространстве оскорблял президента Украины Владимира Зеленского и других украинских чиновников и политиков.