Путин уволил Поклонскую из Россотрудничества
Наталья Поклонская уволена с должности заместителя главы Россотрудничества. Она переходит на другую работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответсвующий указ руководителя Кремля Владимира Путина.
"Президент РФ Владимир Путин подписал указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу", - написала Поклонская в Telegram.
При этом она не сообщила никаких подробностей новой работы.
Напомним, в декабре прошлого года Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание Поклонской, по делу о государственной измене и сепаратизме. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.
В октябре 2021 года Владимир Путин назначил Поклонскую в Кабо-Верде, однако сразу последовала реакция украинской стороны, которая заявила, что работает над ее задержанием. Экс-прокурор фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных с российским захватом Крыма.
После чего Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев не оставит ее в покое, как и других предателей.