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Путин уволил Поклонскую из Россотрудничества

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Москва, Понедельник 13 июня 2022 11:04
Путин уволил Поклонскую из Россотрудничества Фото: Наталья Поклонская (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Наталья Поклонская уволена с должности заместителя главы Россотрудничества. Она переходит на другую работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответсвующий указ руководителя Кремля Владимира Путина.

"Президент РФ Владимир Путин подписал указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу", - написала Поклонская в Telegram.

При этом она не сообщила никаких подробностей новой работы.

Напомним, в декабре прошлого года Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание Поклонской, по делу о государственной измене и сепаратизме. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

В октябре 2021 года Владимир Путин назначил Поклонскую в Кабо-Верде, однако сразу последовала реакция украинской стороны, которая заявила, что работает над ее задержанием. Экс-прокурор фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных с российским захватом Крыма.

После чего Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев не оставит ее в покое, как и других предателей.

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Наталья Поклонская Владимир Путин Российская Федерация
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