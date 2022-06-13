Путин уволил Поклонскую из Россотрудничества

Наталья Поклонская уволена с должности заместителя главы Россотрудничества. Она переходит на другую работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответсвующий указ руководителя Кремля Владимира Путина.

При этом она не сообщила никаких подробностей новой работы.

"Президент РФ Владимир Путин подписал указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу", - написала Поклонская в Telegram .

Напомним, в декабре прошлого года Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание Поклонской, по делу о государственной измене и сепаратизме. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

В октябре 2021 года Владимир Путин назначил Поклонскую в Кабо-Верде, однако сразу последовала реакция украинской стороны, которая заявила, что работает над ее задержанием. Экс-прокурор фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных с российским захватом Крыма.

После чего Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев не оставит ее в покое, как и других предателей.