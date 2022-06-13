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Путін звільнив Поклонську з Росспівробітництва

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Москва, Понеділок 13 червня 2022 11:04
Путін звільнив Поклонську з Росспівробітництва Фото: Наталія Поклонська (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Наталія Поклонська звільнена з посади заступника голови Росспівробітництва. Вона переходить на іншу роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ керівника Кремля Володимира Путіна.

"Президент РФ Володимир Путін підписав указ про моє звільнення з посади заступника керівника Росспівробітництва у зв'язку з моїм переходом на іншу роботу", - написала Поклонська в Telegram.

При цьому вона не повідомила ніяких подробиць нової роботи.

Нагадаємо, в грудні минулого року Апеляційний суд Києва дав дозвіл на затримання Поклонської, у справі про державну зраду і сепаратизм. Їй загрожує до 15 років в'язниці.

У жовтні 2021 року Володимир Путін призначив Поклонську в Кабо-Верде, однак відразу послідувала реакція української сторони, яка заявила, що працює над її затриманням. Екс-прокурор фігурує в декількох кримінальних справах, пов'язаних з російським захопленням Криму.

Після чого Путін призначив Поклонскую заступник Росспівробітництва.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що Київ не залишить її в спокої, як і інших зрадників.

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Наталья Поклонская Володимир Путін Російська Федерація
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