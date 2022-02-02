Путин нашел новую должность для Поклонской после отказа ехать в Кабо-Верде

Президент России Владимир Путин нашел новую должность для бывшего украинского прокурора Натальи Поклонской. Она назначена замглавы Россотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский портал правовой информации.

Согласно опубликованным указам, Поклонская освобождается от должности посла России в Кабо-Верде. И назначается замглавы Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества). Чем занимается Россотрудничество Деятельность этой структуры и ее зарубежных учреждений направлена на реализацию российской государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, а также на распространение "объективного представления о современной России". Ключевые направления: поддержка русских за рубежом и содействие добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию;

содействие набору иностранных студентов в российские вузы;

укрепление позиций русского языка, проведение тестов для выдачи сертификатов о владении русским языком.