Путин уменьшает объемы прокачки газа через Украину, чтобы шантажировать Европу, - Витренко

"В этом году забронировано 40 млрд кубов (российским "Газпромом", - ред.) не потому что что-то случилось с украинской ГТС, а потому что Путин специально не хочет давать объемы газа в Европу", - сказал Витренко.

По его словам, президент РФ специально уменьшает прокачку российского газа через территорию Украины, чтобы шантажировать Европу.

"Пропускная способность украинской ГТС для транзита превышает 130 - 140 млрд кубометров - это то, что мы можем транспортировать. Мы можем еще больше, но нужно быть просто добавить дополнительное оборудование", - добавил глава НАК.

Витренко отметил, что сейчас для Украины избыточная мощность ГТС - резерв устойчивости системы. В качестве примера он привел ремонт одной из пяти выходных труб. При этом, уточнил он, ремонтные работы проводились без остановки транзита газа.

Россияне же используют ремонты и диагностику своей газотранспортной системы для давления на Европу, с целью ускорить запуск "Северного потока-2". Украинская ГТС в этом плане намного надежнее и на это указывает официальная статистика.

"Поэтому это просто оправдание Путина, поскольку он не может называть вещи своими именами", - резюмировал Витренко.