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Витренко: Путин нервничает из-за "Северного потока-2", суточные объемы транзита газа упали вдвое

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Киев, Пятница 15 октября 2021 23:38
Витренко: Путин нервничает из-за "Северного потока-2", суточные объемы транзита газа упали вдвое Фото: председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (facebook com YVitrenko)
Автор: Анна Полисученко

Президент РФ Владимир Путин нервничает из-за того, что "Северный поток-2" до сих пор не запущен. Это заметно по тому, что транзит газа через Украину сокращается.

Об этом сообщает РБК-Украина со на слова главы "Нафтогаза" Юрия Витренко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"В прошлом году было забронировано для транзита 65 млрд (кубометров газа - ред.), а в этом году 40. Это более чем в полтора раза меньше. А если мы посмотрим на суточные объемы транзита, то мы увидим, что они упали в два раза. Было в начале года 182 млн (кубометров газа - ред.) в сутки, а сейчас меньше ста, примерно 80", - заявил он.

Также, по словам Витренко, "Путин нервничает, потому что он понимает, что этот шантаж, который он запустил по Европе, не работает, и ему не удается запустить "Северный поток-2", пока он построен. Именно из-за того, что мы доказываем всем, что Путин использует газ как оружие".

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Алексей Данилов, Андрей Илларионов, Максим Немчинов и другие эксперты рассказывают украинцам, как на самом деле чувствует себя Саакашвили и когда его отпустят на волю, почему области объявляют чрезвычайную газовую ситуацию и будет ли тепло в домах этой зимой. Также зрителям скажут, против кого направлены новые санкции СНБО и будут ли они эффективными.


В предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" рассказали, как украинцы спасали евреев во время Холокоста.


Также бывший министр финансов Украины и экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк объяснил "свои офшоры".


Эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова ответила: почему есть медики, которые отказываются от вакцинации и рассказала, кому нельзя делать прививки.


А еще украинцы высказались на тему того, должен ли Зеленский после скандала с офшорами объяснить все народу.


В том же выпуске Давид Арахамия прокомментировал, что "слуги" решали в Трускавце, кого еще заменят и чувствуют ли уже внутреннее движение во фракции.

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Юрий Витренко
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