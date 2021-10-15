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Россия манипулирует: "Газпром" уже трижды сокращал транзит газа, - Оператор ГТС

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Киев, Пятница 15 октября 2021 12:19
Россия манипулирует: "Газпром" уже трижды сокращал транзит газа, - Оператор ГТС Фото: генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон (tsoua com)
Автор: Артем Горовенко

Российский "Газпром" в этом году трижды сокращал объем транзит газа по территории Украины. Поэтому заявления российского газа о росте поставок являются манипулятивными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора Оператора ГТС Сергея Макогона.

По его словам, "Газпром" трижды сокращал транзит газа: 1 января с 186 млн кубометров до 124 млн кубометров в сутки, с 1 сентября - до 109 млн кубометров, а с 1 октября до 86 млн кубометров, хотя платит за 109 млн.

Он также отметил, что "Газпром" часто использует транзитные мощности, которые уже оплачены. И не только в Украине, но и в других странах, например, в Словакии.

"Заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 году имеют манипулятивный характер. Следует отметить, что действующий контракт предполагает не ежегодную транспортировку 40 млрд кубометров, а ежедневные транспортировки 109 млн кубометров. Сейчас физически транспортируется значительно меньше - 85,9 млн кубометров в сутки", - отметил Макогон.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва в этом году превысит обязательства по транзиту газа через Украину.

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