Путін зменшує обсяги прокачування газу через Україну, щоб шантажувати Європу, - Вітренко

"Цього року заброньовано 40 млрд кубів (російським "Газпромом", - ред.) не тому що щось сталося з українською ГТС, а тому що Путін спеціально не хоче давати обсяги газу в Європу",- сказав Вітренко.

За його словами, президент РФ спеціально зменшує прокачування російського газу через територію України, щоб шантажувати Європу.

"Пропускна спроможність української ГТС для транзиту перевищує 130 - 140 млрд кубометрів - це те, що ми можемо транспортувати. Ми можемо ще більше, але потрібно бути просто додати додаткове обладнання", - додав глава НАК.

Вітренко зазначив, що зараз для України надлишкова потужність ГТС - резерв стійкості системи. Як приклад він навів ремонт однієї з п'яти вихідних труб. При цьому, уточнив він, ремонтні роботи проводилися без зупинки транзиту газу.

Росіяни ж використовують ремонти і діагностику своєї газотранспортної системи для тиску на Європу, з метою прискорити запуск "Північного потоку-2". Українська ГТС в цьому плані набагато надійніше і на це вказує офіційна статистика.

"Тому це просто виправдання Путіна, оскільки він не може називати речі своїми іменами", - резюмував Вітренко.