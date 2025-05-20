"Путін тягне час": Пісторіус запропонував відповідь на дії Москви

Володимир Путін насправді не зацікавлений у мирі з Україною і лише тягне час на переговорах зі США.

Про це завив що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Пісторіус заявив, що Європі необхідно посилити тиск на Росію, запровадивши більше санкцій, особливо щодо поставок російських енергоносіїв.

Атаки Росії, яких за ніч було ще більше, говорять більше, ніж просто "порожні слова", сказав він перед зустріччю з міністрами оборони ЄС у Брюсселі.

Переговори Трампа з Путіним

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів 19 травня телефонну розмову з Путіним. Після розмови з Путіним Трамп заявив, що Російська Федерація і Україна повинні негайно почати переговори про припинення вогню і завершення війни.

Трамп також заявив, що не хоче поки що посилювати санкційний тиск на Росію через агресію проти України.

За інформацією Bloomberg, низка лідерів країн ЄС побоюються, що Трамп відмовляється від своїх зусиль зупинити російсько-українську війну.

Російська армія протягом останньої доби запустила по території України 108 ударних дронів. Ударні дрони типу "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів були запущені з п'яти напрямків.

Європейський Союз цього тижня запропонує G7 знизити поточну граничну ціну на російську нафту з 60 до 50 доларів. Нафтові санкції - найболючіші для Москви.

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