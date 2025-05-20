У ЄС остерігаються, що Трамп відмовиться від спроб зупинити війну в Україні, - Bloomberg

Як пише видання, тиждень тому, коли Трамп закликав до 30-денного перемир'я та погрожував санкціями Росії, лідери Європи були сповнені ентузіазмом. Але розмова Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним розчарувала Європу.

Після розмови з Путіним Трамп заявив, що Україна та Росія розпочнуть мирні перемовини, ймовірно, без США. При цьому президент США не говорив про санкції та не говорив про тиск на Путіна.

За даними Bloomberg, вже кілька урядів ЄС висловили розчарування діями США через те, що Трамп так і не зміг змусити Путіна до миру і тепер може відмовитись від зусиль зупинити війну.

Джерела видання заявили, що є серед лідерів Європи є побоювання, що Трамп відступає від мирних зусиль і що він чітко дав зрозуміти, що не посилюватиме санкції і відмовляється від пропозиції про 30-денне перемир’я. За їх словами, ні Україна, ні Європа не погоджуються з закликом Трампа про прямі російсько-українські перемовини.

“Сьогодні здається, що ми повернулись до більш довготривалого сценарію, у якому Путін купує собі та своїм військовим більше часу. Путін виграв собі більше можливостей, а припинення вогню та врегулювання здаються все більш віддаленими”, – зауважила керівник програми Geostrategy North Німецького фонду Маршалла у Вашингтоні Крістіна Берзіна.

Сам же Трамп згодом заявив, що США не відступають від зусиль припинити війну, але він думає, чи варто це робити. За словами президента США, у нього є "певна лінія", після якої він вийде з перемовин, але про що саме йдеться - не пояснив.