ua en ru
Вт, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дрони атакували з п’яти напрямків: як Україна відбила нічну атаку росіян

Вівторок 20 травня 2025 09:09
UA EN RU
Дрони атакували з п’яти напрямків: як Україна відбила нічну атаку росіян Ілюстративне фото: Повітряні сили розповіли про нічну атаку дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія протягом останньої доби запустила по території України 108 ударних дронів. Сили ППО працювали у північних та східних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

У ніч на 20 травня, з 19:00 19 травня, Росія атакувала 108-ма ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Дрони було запушено з території Росії:

  • Брянськ;
  • Шаталово;
  • Орел;
  • Міллерово;
  • Приморсько-Ахтарськ.

За даними Повітряних сил, атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 93 ворожі дрони типу "Шахед" та безпілотники інших типів на сході, півночі та в центрі країни. 35 з них - збито вогневими засобами ураження, 58 - локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали:

  • Донеччина;
  • Дніпропетровщина;
  • Сумщина;
  • Житомирщина.

Нічна дронова атака

Нагадаємо, вчора ввечері було зафіксовано запуск дронів з боку російських загарбників для чергової атаки по території України.

За даними Повітряних сил, у низці областей оголошувався сигнал повітряної тривоги. Також у деяких регіонах було помічено розвідувальні дрони ворога.

Вранці стало відомо, що цієї ночі під ворожу повітряну атаку потрапили різні райони Дніпропетровської області. У регіоні в результаті дронових ударів фіксуються пожежі, постраждала будівля одного з підприємств.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Повітряні сили України Атака дронів
NEWS
"Зеленський - сильний хлопець": Трамп зробив заяву про бажання України припинити війну
"Зеленський - сильний хлопець": Трамп зробив заяву про бажання України припинити війну
DAILY
Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч