Глава розвідки Німеччини вважає реальним напад Росії на НАТО найближчими роками
Росія може здійснити напад на територію НАТО найближчими роками. Однак мова не про широкомасштабний наступ на європейські країни, а обмежену операцію.
Про це заявив очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit.
За його словами глави, Росія "готується до війни із Заходом", а військова конфронтація стає для Кремля "можливим варіантом".
Каль припускає, що російські військові будуть здатні "здійснити напад на Захід" з погляду особового складу і матеріальних засобів до кінця десятиліття.
Водночас, на його думку, йтиметься не про широкомасштабний напад на європейські країни НАТО, а обмежену операцію - наприклад вторгнення на норвезький арктичний острів Шпіцберген з метою "зачистки території" або в країни Балтії під приводом захисту російських меншин.
За словами глави німецької розвідки, такі операції мають на меті перекреслити зобов'язання про колективну безпеку, передбачені статтею 5 Північноатлантичного договору, та розвалити НАТО.
За оцінкою розвідки Німеччини, у російському керівництві сумніваються, "чи залишиться в силі зобов'язання надавати допомогу за статтею 5 Північноатлантичного договору в надзвичайних ситуаціях".
"Якщо такі погляди візьмуть гору в російському керівництві, ризик військового конфлікту в найближчі роки також зросте", - зазначив Каль.
Він додав, що Росія намагатиметься розколоти НАТО ще до можливого початку війни, наприклад, шляхом переманювання окремих країн-членів на свій бік. На думку глави німецької розвідки, російський диктатор Володимир Путін "випробує червоні лінії Заходу і піде на подальшу ескалацію".
Росія може напасти на НАТО
Нагадаємо, українська влада вже неодноразово заявляла, що російський режим не зупиниться в Україні у разі перемоги у війні.
За думку естонської розвідки, Росія вже готується до нової війни, це може статися протягом наступних 10 років. Не виключають і прямий конфлікт з НАТО.
Низка західних країн також почали хвилюватися, що Росія може вторгнутися на територію НАТО в найближчому майбутньому.
За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Росія може напасти на НАТО до 2029 року.
До того ж у НАТО вже розробили план оборони на випадок можливого нападу Росії.
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