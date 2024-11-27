Глава розвідки Німеччини вважає реальним напад Росії на НАТО найближчими роками

Росія може здійснити напад на територію НАТО найближчими роками. Однак мова не про широкомасштабний наступ на європейські країни, а обмежену операцію.

Про це заявив очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit .

За його словами глави, Росія "готується до війни із Заходом", а військова конфронтація стає для Кремля "можливим варіантом".

Каль припускає, що російські військові будуть здатні "здійснити напад на Захід" з погляду особового складу і матеріальних засобів до кінця десятиліття.

Водночас, на його думку, йтиметься не про широкомасштабний напад на європейські країни НАТО, а обмежену операцію - наприклад вторгнення на норвезький арктичний острів Шпіцберген з метою "зачистки території" або в країни Балтії під приводом захисту російських меншин.

За словами глави німецької розвідки, такі операції мають на меті перекреслити зобов'язання про колективну безпеку, передбачені статтею 5 Північноатлантичного договору, та розвалити НАТО.

За оцінкою розвідки Німеччини, у російському керівництві сумніваються, "чи залишиться в силі зобов'язання надавати допомогу за статтею 5 Північноатлантичного договору в надзвичайних ситуаціях".

"Якщо такі погляди візьмуть гору в російському керівництві, ризик військового конфлікту в найближчі роки також зросте", - зазначив Каль.

Він додав, що Росія намагатиметься розколоти НАТО ще до можливого початку війни, наприклад, шляхом переманювання окремих країн-членів на свій бік. На думку глави німецької розвідки, російський диктатор Володимир Путін "випробує червоні лінії Заходу і піде на подальшу ескалацію".