Путін цинічно погрожує Україні атаками на енергетику: "Москва довго терпіла"

Російський диктатор Володимир Путін цинічно пригрозив Україні атаками по об'єктах енергетики. Глава Кремля називає це ударами "у відповідь".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна під час його зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо у Пекіні.
"Москва довго терпіла та не відповідала на українські атаки на енергетичну інфраструктуру. Тепер вона почала серйозно відповідати", - заявив Путін на зустрічі з Фіцо.
Зазначимо, що ця заява є відвертим перекрученням реальності. Адже саме Росія ще з осені 2022 року системно почала обстріли української енергетичної інфраструктури, намагаючись занурити українців у холод. Низка об'єктів енергетики отримали суттєві ушкодження або були зруйновані.
Україна ж в ударах в ударах по нафто- газо- об'єктах та військових заводах переслідує єдину мету - позбавити агресора ресурсів фінансувати війну.
Адже енергетичний сектор РФ є одним із ключових джерел наповнення російського бюджету, з якого Кремль утримує армію та продовжує війну проти України.
Нагадаємо, що росіяни не припиняли і продовжують атакувати українську енергетику, зокрема, на Одещині нещодавно значна частина жителів залишилася без світла.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що на удари окупантів буде відповідь.
Однією з найвідчутніших відповідей були атаки, пов’язані із нафтопереробною галуззю РФ.
Атаки українських дронів по території РФ неодноразово призводили до пожеж, вибухів і тимчасових зупинок перекачування через російський нафтопровід "Дружба".