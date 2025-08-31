Місто на генераторах, світла ще немає: яка ситуація у Чорноморську після атаки РФ

В Одеській області тривають активні ремонтні роботи після нічного нальоту російських ударних дронів. Безпілотники ворога атакували виключно цивільну критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Одеської ОВА Олега Кіпера .

Хоча Кіпер не називав населені пункти, про які йде мова, скоріше за все, на увазі мається ситуація у Чорноморську, який атакували десятки ударних безпілотників.

"Паливо, продукти харчування, вода та всі необхідні товари в магазинах доступні, ціни стабільні, дефіциту не спостерігається. Інтернет та зв’язок працюють безперебійно, а всі банківські установи забезпечені генераторами. Лікарні також працюють у штатному режимі та надають усю необхідну допомогу", - повідомив глава ОВА щодо ситуації.

За його словами, водопостачання зараз також працює на генераторах. Щодо постачання електрики - активно тривають ремонтні роботи на атакованих ворогом об'єктах.

"Над відновленням цілодобово працюють 15 бригад, задіяно 18 одиниць техніки. Протягом дня вдалось повернути світло понад 2500 абонентам, але пошкодження значні, а отже процес відновлення потребує певного часу", - додав Кіпер.