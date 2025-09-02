Путин цинично угрожает Украине атаками на энергетику: "Москва долго терпела"

Российский диктатор Владимир Путин цинично пригрозил Украине атаками по объектам энергетики. Глава Кремля называет это ударами "в ответ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина во время его встречи со словацким премьером Робертом Фицо в Пекине.
"Москва долго терпела и не отвечала на украинские атаки на энергетическую инфраструктуру. Теперь она начала серьезно отвечать", - заявил Путин на встрече с Фицо.
Отметим, что это заявление является откровенным искажением реальности. Ведь именно Россия еще с осени 2022 года системно начала обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, пытаясь погрузить украинцев в холод. Ряд объектов энергетики получили существенные повреждения или были разрушены.
Украина же в ударах в ударах по нефте- газо- объектах и военных заводах преследует единственную цель - лишить агрессора ресурсов финансировать войну.
Ведь энергетический сектор РФ является одним из ключевых источников наполнения российского бюджета, из которого Кремль содержит армию и продолжает войну против Украины.
Напомним, что россияне не прекращали и продолжают атаковать украинскую энергетику, в частности, в Одесской области недавно значительная часть жителей осталась без света.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на удары оккупантов будет ответ.
Одним из самых ощутимых ответов были атаки, связанные с нефтеперерабатывающей отраслью РФ.
Атаки украинских дронов по территории РФ неоднократно приводили к пожарам, взрывам и временным остановкам перекачки через российский нефтепровод "Дружба".