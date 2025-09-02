ua en ru
Путін цинічно погрожує Україні атаками на енергетику: "Москва довго терпіла"

Пекін, Вівторок 02 вересня 2025 14:32
Путін цинічно погрожує Україні атаками на енергетику: "Москва довго терпіла" Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російський диктатор Володимир Путін цинічно пригрозив Україні атаками по об'єктах енергетики. Глава Кремля називає це ударами "у відповідь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна під час його зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо у Пекіні.

"Москва довго терпіла та не відповідала на українські атаки на енергетичну інфраструктуру. Тепер вона почала серйозно відповідати", - заявив Путін на зустрічі з Фіцо.

Атаки РФ по об'єктах енергетики

Зазначимо, що ця заява є відвертим перекрученням реальності. Адже саме Росія ще з осені 2022 року системно почала обстріли української енергетичної інфраструктури, намагаючись занурити українців у холод. Низка об'єктів енергетики отримали суттєві ушкодження або були зруйновані.

Україна ж в ударах в ударах по нафто- газо- об'єктах та військових заводах переслідує єдину мету - позбавити агресора ресурсів фінансувати війну.

Адже енергетичний сектор РФ є одним із ключових джерел наповнення російського бюджету, з якого Кремль утримує армію та продовжує війну проти України.

Нагадаємо, що росіяни не припиняли і продовжують атакувати українську енергетику, зокрема, на Одещині нещодавно значна частина жителів залишилася без світла.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що на удари окупантів буде відповідь.

Однією з найвідчутніших відповідей були атаки, пов’язані із нафтопереробною галуззю РФ.

Атаки українських дронів по території РФ неодноразово призводили до пожеж, вибухів і тимчасових зупинок перекачування через російський нафтопровід "Дружба".

