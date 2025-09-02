Путин цинично угрожает Украине атаками на энергетику: "Москва долго терпела"

Российский диктатор Владимир Путин цинично пригрозил Украине атаками по объектам энергетики. Глава Кремля называет это ударами "в ответ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина во время его встречи со словацким премьером Робертом Фицо в Пекине.

"Москва долго терпела и не отвечала на украинские атаки на энергетическую инфраструктуру. Теперь она начала серьезно отвечать", - заявил Путин на встрече с Фицо.

Атаки РФ по объектам энергетики

Отметим, что это заявление является откровенным искажением реальности. Ведь именно Россия еще с осени 2022 года системно начала обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, пытаясь погрузить украинцев в холод. Ряд объектов энергетики получили существенные повреждения или были разрушены.

Украина же в ударах в ударах по нефте- газо- объектах и военных заводах преследует единственную цель - лишить агрессора ресурсов финансировать войну.

Ведь энергетический сектор РФ является одним из ключевых источников наполнения российского бюджета, из которого Кремль содержит армию и продолжает войну против Украины.