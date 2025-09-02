ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин цинично угрожает Украине атаками на энергетику: "Москва долго терпела"

Пекин, Вторник 02 сентября 2025 14:32
UA EN RU
Путин цинично угрожает Украине атаками на энергетику: "Москва долго терпела" Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российский диктатор Владимир Путин цинично пригрозил Украине атаками по объектам энергетики. Глава Кремля называет это ударами "в ответ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина во время его встречи со словацким премьером Робертом Фицо в Пекине.

"Москва долго терпела и не отвечала на украинские атаки на энергетическую инфраструктуру. Теперь она начала серьезно отвечать", - заявил Путин на встрече с Фицо.

Атаки РФ по объектам энергетики

Отметим, что это заявление является откровенным искажением реальности. Ведь именно Россия еще с осени 2022 года системно начала обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, пытаясь погрузить украинцев в холод. Ряд объектов энергетики получили существенные повреждения или были разрушены.

Украина же в ударах в ударах по нефте- газо- объектах и военных заводах преследует единственную цель - лишить агрессора ресурсов финансировать войну.

Ведь энергетический сектор РФ является одним из ключевых источников наполнения российского бюджета, из которого Кремль содержит армию и продолжает войну против Украины.

Напомним, что россияне не прекращали и продолжают атаковать украинскую энергетику, в частности, в Одесской области недавно значительная часть жителей осталась без света.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на удары оккупантов будет ответ.

Одним из самых ощутимых ответов были атаки, связанные с нефтеперерабатывающей отраслью РФ.

Атаки украинских дронов по территории РФ неоднократно приводили к пожарам, взрывам и временным остановкам перекачки через российский нефтепровод "Дружба".

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Энергетики Ракетная атака
Новости
Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: что решил суд
Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: что решил суд
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком