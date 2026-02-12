Путін "тасує" військове керівництво РФ під час активної фази бойових дій, - ISW

У середу, 11 лютого, було підписано документ, згідно з яким Генеральний штаб РФ стає головним органом управління військами Росгвардії.

Рішення передбачає, що Генштаб організовуватиме командування і застосування підрозділів як у мирний, так і у воєнний час, братиме участь у розробленні планів їхнього розвитку і забезпечуватиме бойову та мобілізаційну готовність.

Також Генеральний штаб отримує повноваження у сфері підготовки, розвідки, бойового забезпечення та створення систем управління для Росгвардії.

Можлива реорганізація МНС

Раніше повідомлялося, що Рада безпеки РФ розглядає варіант ліквідації Міністерства з надзвичайних ситуацій з подальшим включенням частини його співробітників до структури Росгвардії.

За даними джерел, до складу можуть бути переведені до 50 тисяч співробітників рятувального корпусу, а також сапери та інші фахівці.

Посилення контролю

Аналітики зазначають, що такі кроки можуть бути спрямовані на зміцнення контролю над силовими структурами після подій червня 2023 року.

За їхньою оцінкою, підпорядкування Росгвардії Генштабу продовжує курс на централізацію всіх збройних формувань під керівництвом Міністерства оборони.

"Підпорядкування Росгвардії і частин головнокомандування обороною Росії Генеральному штабу значно посилить контроль Герасимова над російськими силовиками, що підкреслює, що Путін винагороджує Герасимова за його лояльність, і що Герасимов зберігає центральне місце в близькому оточенні Путіна", - резюмують в ISW.