Плани Путіна під загрозою: у FT розкрили реальні масштаби втрат окупантів

Різке зростання втрат армії РФ у війні проти України дедалі більше ускладнює реалізацію наступальних планів Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Видання з посиланням на слова старшого наукового співробітника Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкла Кофмана пише, що нинішня тактика росіян не дозволяє їм досягати значних результатів на полі бою.

"Путін зробив ставку на те, що постійний тиск на широкому фронті зрештою призведе до краху з українського боку. Але те, як воюють російські сили, просто не призведе до значних оперативних проривів", - заявив він.

Згідно з даними аналітиків, темпи просування окупантів на ключових ділянках фронту становлять лише від 15 до 70 метрів на добу.

У звіті Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) зазначається, що темпи наступу РФ є повільнішими, ніж у більшості воєн за останні 100 років. При цьому загальні втрати агресора оцінюють щонайменше у 325 тисяч загиблих.

Динаміка втрат та дезертирство

За словами президента Володимира Зеленського, Росія щомісяця втрачає від 30 до 35 тисяч військових вбитими або важкопораненими.

Крім того, аналітична група Frontelligence Insight фіксує найвищий рівень дезертирства в російській армії за весь час повномасштабного вторгнення. Аналітики пов’язують це з тактикою російського командування, яке спрямовує війська у наступи без врахування обсягів втрат.

"Вони витрачають свої ресурси за межами розумного, що призводить до втрат, яких часто можна уникнути", - розповів виданню керівник аналітичної групи.

Роль технологій та евакуація

Згідно з даними латвійської розвідки, до 70-80% втрат з обох сторін спричинені використанням безпілотників.

"Поранений солдат може швидко стати обтяжливим, коли десятки безпілотників постійно спостерігають або атакують, а евакуація залишається надзвичайно ризикованою", - сказав колишній український офіцер.

Проблеми з набором військ

Попри щомісячне поповнення армії РФ приблизно на 35 тисяч осіб, більшість новобранців лише покриває поточні втрати. На думку аналітика Майкла Кофмана, така тенденція ускладнює для країни-агресорки можливість витримувати тривалий наступальний тиск.

Експерти зазначають, що ресурс фінансової мотивації найманців є обмеженим, оскільки кількість людей, готових йти на фронт за гроші, поступово вичерпується.