Путін таємно хвалився союзникам окупацією Донбасу до 15 жовтня, - Зеленський

Заяви російського диктатора Володимира Путіна про просування на фронті в Україні - є неправдивими.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Axios .

Як пише видання, Зеленський пояснив президенту США Дональду Трампу, що заяви Путіна є неправдивими. Ба більше, американська розвідка також показала, що "зараз на полі бою ніхто не перемагає".

За словами Зеленського, українська розвідка з'ясувала, що Путін приватно хвалився союзникам, що Росія окупує весь Донбас до 15 жовтня, але цей термін минув.

"Росія не може цього зробити. У нього недостатньо людей. Його сильні батальйони знищені. Сьогодні на полі бою ми в основному залишаємося там, де стояли протягом останніх 2-3 місяців", - каже Зеленський.