Путін таємно хвалився союзникам окупацією Донбасу до 15 жовтня, - Зеленський

Україна, Понеділок 27 жовтня 2025 13:06
Путін таємно хвалився союзникам окупацією Донбасу до 15 жовтня, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Заяви російського диктатора Володимира Путіна про просування на фронті в Україні - є неправдивими.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Axios.

Як пише видання, Зеленський пояснив президенту США Дональду Трампу, що заяви Путіна є неправдивими. Ба більше, американська розвідка також показала, що "зараз на полі бою ніхто не перемагає".

За словами Зеленського, українська розвідка з'ясувала, що Путін приватно хвалився союзникам, що Росія окупує весь Донбас до 15 жовтня, але цей термін минув.

"Росія не може цього зробити. У нього недостатньо людей. Його сильні батальйони знищені. Сьогодні на полі бою ми в основному залишаємося там, де стояли протягом останніх 2-3 місяців", - каже Зеленський.

Ситуація біля Покровська

За даними Генштабу, лише у вересні втрати російських підрозділів на Покровському напрямку зросли майже на 30%. У смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ українські військові минулого місяця знешкодили 1851 окупанта.

На цьому напрямку триває активна оборонна операція. Незважаючи на значні втрати, ворог продовжує спроби прориву української оборони.

Паралельно Сили оборони проводять у Покровському районі Донецької області стабілізаційні та контрдиверсійні заходи - як у самому місті та його околицях, так і на лінії фронту в рамках активної оборони.

Вчора Генштаб повідомив, що ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається складною. Противник переважає в кількості та нарощує наступальні зусилля.

