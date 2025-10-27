Путин тайно хвастался союзникам оккупацией Донбасса до 15 октября, - Зеленский

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios .

Как пишет издание, Зеленский объяснил президенту США Дональду Трампу, что заявления Путина являются ложными. Более того, американская разведка также показала, что "сейчас на поле боя никто не побеждает".

По словам Зеленского, украинская разведка выяснила, что Путин частно хвастался союзникам, что Россия оккупирует весь Донбасс до 15 октября, но этот срок истек.

"Россия не может этого сделать. У него недостаточно людей. Его сильные батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы в основном остаемся там, где стояли в течение последних 2-3 месяцев", - говорит Зеленский.