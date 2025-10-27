ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Путин тайно хвастался союзникам оккупацией Донбасса до 15 октября, - Зеленский

Украина, Понедельник 27 октября 2025 13:06
Путин тайно хвастался союзникам оккупацией Донбасса до 15 октября, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Заявления российского диктатора Владимира Путина о продвижении на фронте в Украине - являются ложными.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios.

Как пишет издание, Зеленский объяснил президенту США Дональду Трампу, что заявления Путина являются ложными. Более того, американская разведка также показала, что "сейчас на поле боя никто не побеждает".

По словам Зеленского, украинская разведка выяснила, что Путин частно хвастался союзникам, что Россия оккупирует весь Донбасс до 15 октября, но этот срок истек.

"Россия не может этого сделать. У него недостаточно людей. Его сильные батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы в основном остаемся там, где стояли в течение последних 2-3 месяцев", - говорит Зеленский.

Ситуация возле Покровска

По данным Генштаба, только в сентябре потери российских подразделений на Покровском направлении выросли почти на 30%. В полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ украинские военные в прошлом месяце обезвредили 1851 оккупанта.

На этом направлении продолжается активная оборонительная операция. Несмотря на значительные потери, враг продолжает попытки прорыва украинской обороны.

Параллельно Силы обороны проводят в Покровском районе Донецкой области стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия - как в самом городе и его окрестностях, так и на линии фронта в рамках активной обороны.

Вчера Генштаб сообщил, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации и на Очеретинском отрезке Покровского направления остается сложной. Противник преобладает в количестве и наращивает наступательные усилия.

